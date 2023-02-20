В КБГУ прошел форум профсоюзных организаций с участием Луганского педагогического университета

Кабардино-Балкарский государственный и Луганский педагогический университеты взаимодействуют с 2016-го. В прошлом году вузы утвердили совместные образовательные программы, провели несколько научно-практических конференций. КБГУ помогает луганцам укреплять материальную базу университета. Сейчас проводит семинар, посвященный работе профсоюзов.
Исполняющий обязанности проректора КБГУ Мурат Гукепшоков отметил, Кабардино-Балкарский госуниверситет всегда готов оказать помощь своим коллегам, и рассказал о практике онлайн обучения магистрантов и студентов Донбасса.
На встрече отметили, что КБГУ оказывает вузам новых российских регионов методическую и консультационную поддержку, проводит курсы повышения квалификации, учебные практики, организует сбор и передачу научной литературы, доставку оборудования.
Данный семинар, подчеркнули участники, важен для дальнейшей интеграции ЛГПУ в российскую систему образования. В частности, рассмотрели вопросы развития социального партнерства, контроля за соблюдением норм трудового законодательства, обучения профсоюзного актива, взаимодействия с администрацией университета и вышестоящими профсоюзными органами, ветеранскими и студенческими организациями.
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