home
Главная
>
Новости
>
В КБГУ прошел форум профсоюзных организаций с участием Луганского педагогического университета

В КБГУ прошел форум профсоюзных организаций с участием Луганского педагогического университета

20.02.2023 | 16:13
Кабардино-Балкарский государственный и Луганский педагогический университеты взаимодействуют с 2016-го. В прошлом году вузы утвердили совместные образовательные программы, провели несколько научно-практических конференций. КБГУ помогает луганцам укреплять материальную базу университета. Сейчас проводит семинар, посвященный работе профсоюзов. Исполняющий обязанности проректора КБГУ Мурат Гукепшоков отметил, Кабардино-Балкарский госуниверситет всегда готов оказать помощь своим коллегам, и рассказал о практике онлайн обучения магистрантов и студентов Донбасса. На встрече отметили, что КБГУ оказывает вузам новых российских регионов методическую и консультационную поддержку, проводит курсы повышения квалификации, учебные практики, организует сбор и передачу научной литературы, доставку оборудования. Данный семинар, подчеркнули участники, важен для дальнейшей интеграции ЛГПУ в российскую систему образования. В частности, рассмотрели вопросы развития социального партнерства, контроля за соблюдением норм трудового законодательства, обучения профсоюзного актива, взаимодействия с администрацией университета и вышестоящими профсоюзными органами, ветеранскими и студенческими организациями.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных