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В КБГУ прошел чемпионат по информационной безопасности

В КБГУ прошел чемпионат по информационной безопасности

26.01.2023 | 16:10
В Кабардино-Балкарском госуниверситете провели чемпионат по информационной безопасности. Организовали его в рамках первой зимней школы “КиберГорец”. Это образовательная акция Института искусственного интеллекта и цифровых технологий, посвященная вопросам информационной безопасности. Дополнительные знания получали студенты с первого по четвертый курс. Обсуждали, в частности, как противостоять кибератакам и использовать возможности искусственного интеллекта. В качестве лекторов пригласили специалистов нальчикской компании, которая показывает услуги в сфере защиты информации. Главная тема дискуссий – как, осваивая новые технологии, избежать новых рисков? Состязания на чемпионате были командными – по пять человек в каждой. Для победителей приготовили традиционные призы.   https://t.me/vestikbr
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