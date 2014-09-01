В КБГУ проходит республиканский этап Северо-Кавказского грантового конкурса молодежных проектов





В КБГУ проходит республиканский этап Северо-Кавказского грантового конкурса молодежных проектов. Провести на Северном Кавказе грантовый конкурс проектов – идея Росмолодежи. Он нацелен на то, чтобы найти в регионах инициативных представителей нового поколения и помочь им воплотить идеи в жизнь. К участию пригласили людей от 14 до 30 лет. В Кабардино-Балкарии на суд экспертной комиссии свои работы представили около 40 юношей и девушек. Программа отбора продлится четыре дня. За это время конкурсанты не только сообщат о собственных идеях, но и выслушают экспертов. Те расскажут, как правильно разработать и защитить авторский проект. На уровне республики организацией конкурса занимается Минпросвещение. Правила конкурса позволяют участникам одновременно подавать заявки по разным направлениям. Те, кого признают лучшими на республиканском этапе, перейдут на уровень окружной. Там состоится еще одна защита. Ну а победителям достанутся гранты Росмолодежи, каждому – до полумиллиона рублей.