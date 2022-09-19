В КБГУ проходит научно-практическая конференция по вопросам взаимоотношений России и Турции

Вопросы российско-турецких взаимоотношений в глобальных геополитических процессах сегодня обсуждают в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Международная научно-практическая конференция собрала ведущих ученых, представителей органов власти и адыгской диаспоры в Турции, общественников, студентов и школьников.
Участников приветствовал руководитель Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков. Он напомнил, что российско-турецкие дипломатические отношения были установлены около 100 лет назад. Но попытки наладить взаимоотношения стороны предпринимали много раньше.
Конференция рассчитана на два дня. В программе – различные выставки, встречи и круглые столы. Участники будут обсуждать вопросы политико-экономических и социокультурных отношений двух стран.
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