В КБГУ отметили День адыгского костюма. Организаторами выступил профильный культурный центр университета. На короткое время площадь перед главным корпусом вуза превратилась в подиум.
Студентам представили свыше двух десятков мужских и женских национальных костюмов. Автор – модельер Жанна Хараева. Вместе с историками и педагогами дизайнер полностью воссоздала традиционную одежду адыгов, опираясь на летописи и труды художников разных веков.
После презентации для всех желающих организовали фотосессию. Теперь коллекция станет частью экспонатов вузовского Центра адыгской культуры КБГУ.
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