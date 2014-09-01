В КБГУ отметили 157-ую годовщину памяти адыгов – жертв Кавказской войны





В честь Дня памяти адыгов – жертв Кавказской войны в КБГУ подготовили литературно-музыкальную композицию. Инициатором выступил Центр адыгской культуры, который работает при вузе. Участвовали студенты разных факультетов, а также артисты университетского театра «Амикс». Они исполнили песни-плачи, сложенные во времена столетней войны. На сцену выходили и актеры Кабардинского госдрамтеатра – в роли участников тематической постановки. В зале собрались руководители вуза и факультетов преподаватели и студенты. Пригласили также представителей Международной черкесской ассоциации. Акции памяти проходят сегодня в разных уголках Земли – там, где живут адыги.