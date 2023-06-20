В КБГУ открыли в Центр коллективного пользования «Генетика и селекция»

Это современная лаборатория, в которой есть все необходимое оборудование, с помощью которого студенты, аспиранты, преподаватели и даже школьники смогут заниматься наукой. Событию посвятили вузовскую конференцию.
Открылся симпозиум биографической справкой о заслуженном деятеле науки республики Майе Керефовой, чье имя будет носить лаборатория. Она была в числе первых молодых людей из Кабардино-Балкарии, окончивших МГУ. В 69-м стала первым доктором наук и первым профессором среди женщин республики.
По ее инициативе при КБГУ создали кафедру общей генетики, селекции и семеноводства, которую Майя Керефова возглавляла многие десятки лет. В церемонии открытия Центра коллективного пользования участвовали коллеги, родственники и ученики исследователя.
Профессию биолога в вузе сейчас получают около 300 человек. В КБГУ отмечают: востребованность этого направления образования не уменьшается из года в год.
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