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В КБГУ открыли именную аудиторию заслуженного строителя России Виктора Поповича

В КБГУ открыли именную аудиторию заслуженного строителя России Виктора Поповича

30.11.2022 | 16:34
На открытие именной аудитории Виктора Поповича в КБГУ пришли представители администрации вуза, люди, работавшие с видным строителем, родные... Его не стало в декабре 2018-го. “Вместе с Поповичем ушла эпоха советского строительства”, - говорили те, кто его знал. Больше сорока лет он жил и работал на Северном Кавказе. Под его руководством в Кабардино-Балкарии строили промышленные комплексы и жилые дома, Дворцы культуры и канатные дороги. Виктор Попович помогал возводить храмы – в Прохладном, Кременчуг-Константиновском и Нальчике. В 2011-м заслуженный строитель страны и республики был удостоен награды Русской Православной церкви – ордена святого князя Даниила Московского. В 17-м году ему вручили орден “За заслуги перед Кабардино-Балкарией”. О Викторе Поповиче вспоминают как о человеке, который оставил яркий след в разных сферах жизни. В тот же день в аудитории имени Виктора Поповича провели первое занятие со студентами – будущими строителями, инженерами, проектировщиками. В КБГУ отмечают, что продолжат хранить память о выдающихся людях – будут посвящать им научные форумы, открывать обучающие центры и мемориальные доски.   https://t.me/vestikbr
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