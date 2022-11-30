В КБГУ открыли именную аудиторию заслуженного строителя России Виктора Поповича

На открытие именной аудитории Виктора Поповича в КБГУ пришли представители администрации вуза, люди, работавшие с видным строителем, родные... Его не стало в декабре 2018-го. “Вместе с Поповичем ушла эпоха советского строительства”, - говорили те, кто его знал. Больше сорока лет он жил и работал на Северном Кавказе. Под его руководством в Кабардино-Балкарии строили промышленные комплексы и жилые дома, Дворцы культуры и канатные дороги.
Виктор Попович помогал возводить храмы – в Прохладном, Кременчуг-Константиновском и Нальчике. В 2011-м заслуженный строитель страны и республики был удостоен награды Русской Православной церкви – ордена святого князя Даниила Московского. В 17-м году ему вручили орден “За заслуги перед Кабардино-Балкарией”. О Викторе Поповиче вспоминают как о человеке, который оставил яркий след в разных сферах жизни.
В тот же день в аудитории имени Виктора Поповича провели первое занятие со студентами – будущими строителями, инженерами, проектировщиками. В КБГУ отмечают, что продолжат хранить память о выдающихся людях – будут посвящать им научные форумы, открывать обучающие центры и мемориальные доски.
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