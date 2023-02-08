home
Главная
>
Новости
>
В КБГУ открылась выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа

В КБГУ открылась выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа

08.02.2023 | 22:20
Разработанный на заводе в Санкт-Петербурге прибор специалисты Республиканского противотуберкулезного диспансера используют во время операций на бронхах и трахее. Новый способ лечения в десять раз дешевле тех, что применяют в федеральных центрах. Разработали его совместно с медицинским факультетом КБГУ и уже запатентовали… Еще один проект в области здравоохранения, который представили гостям на выставке, – по созданию препарата для лечения уха, горла и носа. Это препарат на основе бактериофагов – вирусов, которые убивают бактерии. Этот препарат можно использовать у людей с иммунодефицитом, детей и пожилых. Еще один плюс: бактериофаг не вызывает аллергических реакций. Выставку в КБГУ проводят 17-й год подряд. Если поначалу в ней участвовали только молодые исследователи Кабардино-Балкарии, то теперь приезжают со всего округа. На церемонии открытия спикер парламента республики Татьяна Егорова отметила: в условиях импортозамещения инновации – основная движущая сила развития экономики. Больше ста инновационных проектов... Тематика самая разная – медицина, образование, промышленность, сельское хозяйство. Сотрудники Ингушского госуниверситета привезли в Нальчик новую модель: этот культиватор умеет правильно вносить удобрения. Повышенный интерес выставка вызвала у представителей бизнеса, которые пришли, чтобы оценить экономический потенциал представленных идей. В этом году в выставке инновационных проектов участвуют и школьники. Воспитанники Детской академии творчества “Солнечный город” представили здесь робота, который умеет говорить.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных