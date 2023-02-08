В КБГУ открылась выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа

Разработанный на заводе в Санкт-Петербурге прибор специалисты Республиканского противотуберкулезного диспансера используют во время операций на бронхах и трахее. Новый способ лечения в десять раз дешевле тех, что применяют в федеральных центрах. Разработали его совместно с медицинским факультетом КБГУ и уже запатентовали…
Еще один проект в области здравоохранения, который представили гостям на выставке, – по созданию препарата для лечения уха, горла и носа. Это препарат на основе бактериофагов – вирусов, которые убивают бактерии. Этот препарат можно использовать у людей с иммунодефицитом, детей и пожилых. Еще один плюс: бактериофаг не вызывает аллергических реакций.
Выставку в КБГУ проводят 17-й год подряд. Если поначалу в ней участвовали только молодые исследователи Кабардино-Балкарии, то теперь приезжают со всего округа. На церемонии открытия спикер парламента республики Татьяна Егорова отметила: в условиях импортозамещения инновации – основная движущая сила развития экономики.
Больше ста инновационных проектов... Тематика самая разная – медицина, образование, промышленность, сельское хозяйство. Сотрудники Ингушского госуниверситета привезли в Нальчик новую модель: этот культиватор умеет правильно вносить удобрения.
Повышенный интерес выставка вызвала у представителей бизнеса, которые пришли, чтобы оценить экономический потенциал представленных идей.
В этом году в выставке инновационных проектов участвуют и школьники. Воспитанники Детской академии творчества “Солнечный город” представили здесь робота, который умеет говорить.
https://t.me/vestikbr