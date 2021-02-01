В КБГУ открылась выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа





Сто участников и около 70-ти проектов…. В Кабардино-Балкарском госуниверситете проходит выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа. Приурочили ее ко Дню российской науки.

Тематика проектов самая разная: здесь и развитие нанотехнологий, и новшества в медицине, сельском хозяйстве, строительстве, промышленности. Студентка университета Анина Моллаева представила проект «Я помогу». Он направлен на поддержку семей, в которых воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализуют идею с 18-го года: каждую субботу для участников проводят педагогические и психологические мастер-классы, а также творческие акции.

«Наш проект, чтобы в дальнейшем развивать его уже большим семьям оказывать помощь. Постепенно масштабируем наш проект. Сначала занимались с 15 семьями, сейчас уже с 30 и так будем продолжать», — рассказывает участница проекта.

По итогам выставки инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа авторов лучших идей отметят дипломами и ценными призами.