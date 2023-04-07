В КБГУ откроют военный учебный центр Минобороны

Такое решение приняли после того, как специальная комиссия посетила региональный вуз.
В ее составе – представители двух федеральных министерств – обороны, а также науки и высшего образования. Они оценили возможности университета: сегодня здесь обучаются 18 тысяч студентов; КБГУ участвует в программе академического лидерства «Приоритет-2030»; в наличии – необходимые материально-технические ресурсы, здания и сооружения.
После анализа ситуации было решено создать военный учебный центр именно в Кабардино-Балкарии. Заинтересованные ведомства подготовили план реализации проекта.
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