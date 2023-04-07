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В КБГУ откроют военный учебный центр Минобороны

В КБГУ откроют военный учебный центр Минобороны

07.04.2023 | 15:53
Такое решение приняли после того, как специальная комиссия посетила региональный вуз. В ее составе – представители двух федеральных министерств – обороны, а также науки и высшего образования. Они оценили возможности университета: сегодня здесь обучаются 18 тысяч студентов; КБГУ участвует в программе академического лидерства «Приоритет-2030»; в наличии – необходимые материально-технические ресурсы, здания и сооружения. После анализа ситуации было решено создать военный учебный центр именно в Кабардино-Балкарии. Заинтересованные ведомства подготовили план реализации проекта.   https://t.me/vestikbr
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