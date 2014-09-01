В КБГУ откроется новая современная университетская клиника





В Кабардино-Балкарском государственном университете идет подготовка к новому учебному году. Аудитории оснащаются современным оборудованием и инвентарем, в общежитиях для студентов проводится капитальный ремонт, готовится к открытию современная университетская клиника. Она находится напротив физико-математического факультета. Раньше здесь были производственные мастерские. В двухэтажном здании сделали капитальный ремонт. Приобрели оборудование для диагностики и лабораторных исследований. Пациентами новой клиники станут студенты и преподаватели вуза. Поправить свое здоровье здесь смогут и другие жители республики. «В клинике будут размещены поликлиническое отделение на первом этаже. А вот второй этаж запланирован как дневной стационар и проведение различных диагностических манипуляций. Также запланирована лаборатория и эндоскопическое отделение. Будут привлекаться преподаватели, доктора наук, профессоры, которую будут оказывать медицинскую помощь для наших граждан. В клинике мы сможет проводить различные занятия, практику для студентов, обучающихся на медицинском факультете. Для того чтобы они могли тот теоретический материал который они получают, здесь на практике реализовали», -рассказала заместитель директора Университетской клиники КБГУ Жанета Сабанчиева. Университетская клиника Кабардино-Балкарского госуниверситета откроет свои двери уже нынешней осенью. И тогда же иногородние студенты вновь вернутся в общежития, которые сейчас продолжают ремонтировать к новому учебному году. Сегодня общежития КБГУ могут обеспечить временным жильем около трех с половиной тысяч студентов. Планируют открыть еще один корпус, и тогда мест будет уже четыре тысячи. Поменяли окна и крышу в Институте архитектуры, строительства и дизайна. Обновили также фасад здания… Большую работу провели в медицинском колледже. Он располагает четырьмя учебными корпусами и двумя общежитиями, в которых идет ремонт. Так же на согласовании с федеральными структурами проект по созданию нового культурно-образовательного центра «Эрмитаж-Кавказ». Соглашение о его открытии в стенах КБГУ подписали в сентябре прошлого года. Ремонт в помещениях, где расположится «Эрмитаж-Казказ», предположительно, начнут ближайшей осенью. Центр будет состоять из пяти сегментов: научно-исследовательского, реставрационного, выставочного, информационного. Здесь же появился зал-инсталляция «Русский ковчег». Его посвятят знаменитому фильму Александра Сокурова, который кинорежиссер снял в залах Эрмитажа.