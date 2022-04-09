В КБГУ организовали массовый ифтар для мусульман, соблюдающих пост в священный месяц Рамадан

Ифтар, объединяющий верующих из разных стран… Накануне в Кабардино-Балкарском госуниверситете организовали массовый вечерний прием пищи для мусульман, соблюдающих пост в священный месяц Рамадан. На одной из площадок вуза накрыли столы. Здесь подавали блюда, приготовленные сотрудниками местной столовой. Трапеза по традиции началась с закатом солнца. Вначале студентам предложили финики и воду, а затем плов. В университете уверены: такие встречи служат сближению представителей разных народов. К слову, сейчас в КБГУ учатся 500 студентов из-за рубежа.