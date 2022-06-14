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В КБГУ обсудили проблемы сохранения адыгского языка и культуры в условиях глобализации

В КБГУ обсудили проблемы сохранения адыгского языка и культуры в условиях глобализации

14.06.2022 | 16:50
“Актуальные проблемы сохранения адыгского языка и национальной культуры в условиях глобализации: пути решения и перспективы”… Эту тему обсудили на конференции в Кабардино-Балкарском госуниверситете. В ней участвовали исследователи из разных регионов, где живут адыги, преподаватели родных языков в школах, а также представители образовательного ведомства республики. На конференции в частности обсудили сегодняшнее состояние кабардино-черкесского языка и перспективы его развития; использование экспериментальных технологий в преподавании; вопросы обучения родному языку адыгов, живущих за рубежом. Доклады, представленные на конференции, войдут в сборник, который издадут по итогам форума.
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