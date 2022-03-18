В КБГУ обсудили перспективы развития педагогического образования

Педагогическое образование в республике: состояние и перспективы развития… Эти вопросы сегодня обсуждали в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Здесь прошло совместное выездное заседание парламента и Общественной палаты. Перед началом диалога участники – а это представители Минпросвещения, руководители подразделений вуза и школ – побывали в педагогическом колледже. Там рассказали о подготовке воспитателей детсадов и учителей начальных классов. С разъяснениями выступали как преподаватели, так и студенты. Депутаты и общественники также осмотрели национально-культурные центры, которые работают в колледже, и затем – уже в рамках совещания – продолжили разговор о педагогическом образовании в республике. Сегодня в общеобразовательных учреждениях республики трудятся более семи тысяч учителей. Четыре пятых – люди с высшим профессиональным образованием. В дошкольной сфере работают свыше четырех тысяч педагогов, из них половина окончила вузы. В Кабардино-Балкарии успешно реализуют федеральную программу «Земский учитель», налажена систематическая работа по повышению профессионального уровня специалистов отрасли. Принимая во внимание тот факт, что в республике открывают новые школы и детсады, актуальность профессии педагога будет только расти. Следовательно, отметили участники встречи, необходимо продолжать совершенствовать систему подготовки учителей и воспитателей, чтобы отвечать духу времени.