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В КБГУ обсудили методы противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде

В КБГУ обсудили методы противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде

08.12.2022 | 16:11
В Кабардино-Балкарском госуниверситете говорили о том, как противостоять экстремизму и терроризму в молодежной среде. Здесь прошла научно-практическая конференция, посвященная этой теме. На встречу пригласили студентов и преподавателей учебного заведения, представителей различных министерств и ведомств, связанных с развитием молодежной политики и образования. Спикеры – а это специалисты в области философии и правоведения – говорили о необходимости прививать молодым людям традиционные для российского общества ценности. В ходе дискуссии сделали акцент на системном подходе к профилактике экстремизма и терроризма. Работа конференции длилась целый день. Помимо пленарного заседания, провели обсуждения в секциях, а также итоговый круглый стол.   https://t.me/vestikbr    
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