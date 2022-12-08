В КБГУ обсудили методы противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде

В Кабардино-Балкарском госуниверситете говорили о том, как противостоять экстремизму и терроризму в молодежной среде. Здесь прошла научно-практическая конференция, посвященная этой теме.
На встречу пригласили студентов и преподавателей учебного заведения, представителей различных министерств и ведомств, связанных с развитием молодежной политики и образования.
Спикеры – а это специалисты в области философии и правоведения – говорили о необходимости прививать молодым людям традиционные для российского общества ценности. В ходе дискуссии сделали акцент на системном подходе к профилактике экстремизма и терроризма.
Работа конференции длилась целый день. Помимо пленарного заседания, провели обсуждения в секциях, а также итоговый круглый стол.
https://t.me/vestikbr