В КБГУ обсудили актуальные проблемы в сфере педагогического образования

“Образование и педагогические науки” - тему обсудили в КБГУ на расширенном заседании федерального учебно-методического объединения среднего профессионального образования.
Представители педагогических колледжей Северо-Кавказского округа собрались на базе университета в Приэльбрусье. Они обсуждали, как обновился образовательный процесс в связи с коррекцией федеральных госстандартов.
Говорили и о внедрении в практику так называемого “ядра среднего профессионального педагогического образования”. По замыслу авторов идеи, оно поможет выпускать специалистов с высокой квалификацией как в столичных регионах, так и на периферии. Представители Минпросвещения Кабардино-Балкарии говорили о том, что заявленные темы вынесли на обсуждение своевременно.
Ученые федерального Института развития профессионального образования подчеркнули, что востребованность педагогических профессий растет, и крайне важно, чтобы в этой сфере работали хорошо подготовленные люди.
Вторая часть заседания прошла в формате панельной дискуссии. Руководители колледжей высказывались о нововведениях, которые меняют развитие всей системы среднего профобразования. Полезные предложения участников встречи намерены учесть при разработке рекомендаций по проведению приемной кампании будущего года.
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