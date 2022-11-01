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В КБГУ обсудили актуальные проблемы в сфере педагогического образования

В КБГУ обсудили актуальные проблемы в сфере педагогического образования

01.11.2022 | 16:13
“Образование и педагогические науки” - тему обсудили в КБГУ на расширенном заседании федерального учебно-методического объединения среднего профессионального образования. Представители педагогических колледжей Северо-Кавказского округа собрались на базе университета в Приэльбрусье. Они обсуждали, как обновился образовательный процесс в связи с коррекцией федеральных госстандартов. Говорили и о внедрении в практику так называемого “ядра среднего профессионального педагогического образования”. По замыслу авторов идеи, оно поможет выпускать специалистов с высокой квалификацией как в столичных регионах, так и на периферии. Представители Минпросвещения Кабардино-Балкарии говорили о том, что заявленные темы вынесли на обсуждение своевременно. Ученые федерального Института развития профессионального образования подчеркнули, что востребованность педагогических профессий растет, и крайне важно, чтобы в этой сфере работали хорошо подготовленные люди. Вторая часть заседания прошла в формате панельной дискуссии. Руководители колледжей высказывались о нововведениях, которые меняют развитие всей системы среднего профобразования. Полезные предложения участников встречи намерены учесть при разработке рекомендаций по проведению приемной кампании будущего года.   https://t.me/vestikbr
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