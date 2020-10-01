В КБГУ начинают подготовку веб-дизайнеров

В Кабардино-Балкарии готовы обучать новой специальности – веб-дизайну. На сегодня она – среди самых востребованных в мире. Человек, профессионально создающий интернет-сайты, должен быть не только технически подкован и обладать новейшими знаниями в программировании. Обязательное условие – развитый художественный вкус. Раскрыть свой потенциал студенты смогут в колледже дизайна КБГУ. Первый набор – в нынешнем учебном году.

«Подготовка на сегодняшний день по этой специальности, специалистов будет вестись в рамках специальности «Дизайн». В программу будут внедрены дисциплины, которые позволят людям, которые будут обучаться по этой специальности, к этому виду деятельности, связаны больше с конструированием сайтов, с администрированием сайтов. Но возможно, если у нас получится, мы выйдем конечно на написание кода этих сайтов»,- рассказывает директор колледжа дизайна КБГУ Алим Канлоев.

В первую группу будущих веб-дизайнеров попали студенты, уже зачисленные в колледж на другие отделения – те, кто пожелал перевестись. Обучаться станут 18 человек.