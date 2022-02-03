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В КБГУ началась подготовка к празднованию 90-летия вуза

В КБГУ началась подготовка к празднованию 90-летия вуза

03.02.2022 | 11:17
Накануне в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова прошло рабочее совещание по подготовке к празднованию 90-летия вуза, которое состоится в октябре 2022 года, сообщает пресс-служба КБГУ. В в университете создан исполнительный комитет по подготовке и проведению празднования 90-летия КБГУ под руководством и. о. проректора КБГУ по кадровым и организационно-правовым вопросам доцента Мурата Гукепшокова. В состав вошли 13 представителей структурных подразделений университета. В ходе совещания были обсуждены вопросы, касающиеся разработки тематического плана мероприятий. По словам председателя исполнительного комитета, юбилейная дата является хорошим поводом для продвижения вуза в образовательном, научном, медийном пространстве. «Символика КБГУ будет использована при изготовлении промопродукции. В СМИ уже осуществляются публикации, посвященные 90-летию вуза. Планируется выпуск книги «КБГУ в событиях и лицах», буклета о деятельности вуза, для чего в плане финансово-хозяйственной деятельности предусмотрены соответствующие финансовые средства. Наша задача – используя данный информационный повод, продвигать на уровне региона, страны, в мировом пространстве бренд нашего университета», – отметил Мурат Гукепшоков. Заранее были согласованы квоты, в соответствии с которыми в структурных подразделениях необходимо обсудить, утвердить на заседаниях ученых советов и представить в постоянно действующую наградную комиссию вуза кандидатуры для представления к государственным, ведомственным и иным наградам. Следующее заседание исполнительного комитета по подготовке и проведению празднования 90-летия КБГУ состоится 9 февраля.
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