В КБГУ на межрегиональном форуме обсудили медицинский туризм





Каким быть медицинскому туризму? Об этом сегодня говорят в КБГУ на межрегиональном форуме. Обсуждают перспективы курортологии в рамках «Национальных целей развития России до 30-го года». В столице Кабардино-Балкарии собрались представители отрасли из всех регионов Северного Кавказа, а также специалисты из Москвы. Нальчик выбрали местом встречи, так как здесь находится курорт федерального значения. И к тому же в республике – множество санаториев, в которых накопили большой профессиональный опыт. Форум в КБГУ продлится весь день. Участники также проведут серию дискуссий в тематических секциях.