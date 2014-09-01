В КБГУ на форуме обсудили итоги раскопок в Баксанском районе





Археологи объявили о том, что закончили раскопки в Баксанском районе в месте реконструкции федеральной трассы. Об итогах рассказали на форуме в КБГУ. Археологические раскопки продолжались в республике несколько лет. На сегодня их полностью завершили. Речь идет о курганах в Баксанском районе, которые исследовали до расширения федеральной трассы. Предметов старины нашли очень много – десятки тысяч. Самые ценные – из золота и железа – сейчас на реставрации. Участники форума в КБГУ – а это конференция по итогам работ на объектах культурного и археологического наследия в 20-м году – уже могут сделать основные выводы. Люди, жившие в здешних местах тысячи лет назад, оставили после себя богатое наследие. Изучить его детально историкам только предстоит. После исследований находки передадут в Национальный музей Кабардино-Балкарии, и увидеть эти редчайшие экспонаты смогут все желающие.