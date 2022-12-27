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В КБГУ издали книгу, посвященную 90-летию вуза

В КБГУ издали книгу, посвященную 90-летию вуза

27.12.2022 | 10:00
90-летию КБГУ посвящается… В вузе провели презентацию книги об учебном заведении. Автор и составитель – доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания Светлана Башиева. В книге представлены сведения о более чем 400 сотрудниках вуза – исследователях, преподавателях, работниках административно-хозяйственной части, которые внесли существенный вклад в развитие не только Кабардино-Балкарского госуниверситета, но и высшего образования республики в целом. Издание «КБГУ 90 лет: люди и события» - это первый выпуск юбилейной серии «Образ университета в лицах». На презентации выступили как бывшие, так и действующие сотрудники вуза, которые рассказали о том, насколько это важно, что такая книга увидела свет.   https://t.me/vestikbr
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