В КБГУ инсценировали судебный процесс по роману Федора Достоевского “Преступление и наказание”

Привлечь внимание молодежи к вопросам соблюдения законности... В Кабардино-Балкарском госуниверситете показали спектакль по роману Федора Достоевского “Преступление и наказание”. В постановке приняли участие студенты Института права, экономики и финансов, а также преподаватели.
Вещественное доказательство – топор и фотографии с места происшествия… Все элементы, вплоть до мелочей, удалось воссоздать со страниц великой книги Федора Достоевского “Преступление и наказание”. Герои инсценировки – прокурорские работники – приглашали в зал качестве свидетелей как персонажей романа, так и самого автора.
Это первый опыт подобного объединения. И столь необычный ход сделали, чтобы привлечь внимание молодежи к вопросам соблюдения законности... В постановке по мотивам “Преступления и наказания” участвовали не только студенты, но и преподаватели. Так, директор Института права, экономики и финансов КБГУ Елена Машукова исполнила роль сестры Родиона Раскольникова Дуни.
Первокурсник Института искусств Анзор Жуков был настолько органичен в роли Раскольникова, что присяжные заседатели признали Родиона виновным, однако предложили судье вынести более мягкий приговор. Исполнитель считает, что его герой больше не встал бы на скользкий путь преступления.
После того как “судебный процесс” закончился, участникам предложили поделиться мнениями и поразмыслить, как можно было избежать преступления. Здесь же представили отрывок из романа Виктора Гюго “Человек, который смеется” в защиту неотъемлемого права человека на жизнь.
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