В КБГУ готовят к открытию инжиниринговый центр передовых материалов и технологий

Деконструкционные полимеры, добавки для получения композитов, пластификаторы, материалы для 3D-печати... Их уже создают в КБГУ. Открывающийся в вузе Центр передовых материалов и технологий позволит делать это в более широких масштабах. КБГУ активно занимается разработкой полимеров с 14 года. Такие материалы обладают радиационной стойкостью в сочетании с высокими физико-механическими и теплофизическими характеристиками. Вес подобного изделия меньше в сравнении со сталью на 70 процентов. Разработан ряд материалов, которые по своим характеристикам значительно превосходят зарубежные аналоги. Материалы могут быть использованы в космической отрасли, самолетостроении и медицине и других самых разных областях.