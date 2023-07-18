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В КБГУ фиксируют рекордное число желающих поступить на учебу

В КБГУ фиксируют рекордное число желающих поступить на учебу

18.07.2023 | 09:44
Так, за один день приемная комиссия обработала больше полутысячи заявлений. В этом году часть бюджетных мест отвели под квоты. На льготное поступление могут претендовать Герои России и люди, награжденные тремя орденами Мужества. Также в перечне – участники СВО и дети медработников, ушедших из жизни в период пандемии коронавируса. Особые условия предоставили тем, кто окончил школу на новых российских территориях, а также в Белгородской области и не смог сдать ЕГЭ по обычным стандартам. Для них вступительные испытания проведут в форме собеседования вместо компьютерного тестирования. Из новых направлений подготовки – «Клиническая психология» и «Медико-профилактическое дело». По этим специальностям обучение платное.   https://t.me/vestikbr
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