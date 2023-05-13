В КБГАУ стартовал форум «Северо-Кавказская модель ООН «Очаг мира»

Это синтез научной конференции и ролевой игры. Здесь студенты и старшеклассники воспроизводят работу подразделений Организации Объединенных Наций. Тем самым они приобретают особые дипломатические, лидерские и ораторские навыки. В этом году участвовали 80 делегатов от школ и вузов республики.
Сегодня образовательные площадки заработают в четвертой гимназии Нальчика. В программе – мастер-классы, научно-практический конкурс «Брифинг дипломата», бал и даже дипломатический квест. И сегодня же форум завершит работу.
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