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В КБГАУ состоялась конференция на тему «Взаимоотношения религии и науки: современные реалии»

В КБГАУ состоялась конференция на тему «Взаимоотношения религии и науки: современные реалии»

07.02.2022 | 22:56
«Взаимоотношения религии и науки: современные реалии» - так назвали круглый стол в Аграрном университете, который провели сегодня. Встречу приурочили к Дню науки - по всей стране его отметят восьмого февраля. В дискуссии участвовали преподаватели и студенты торгово-технологического факультета. Говорили, в частности, о том, как представители современной науки описывают духовное начало и его источник. Одна из поднятых тем – «Влияние веры на мироощущение человека». Свое видение высказал практически каждый участник круглого стола.
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