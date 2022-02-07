В КБГАУ состоялась конференция на тему «Взаимоотношения религии и науки: современные реалии»

«Взаимоотношения религии и науки: современные реалии» - так назвали круглый стол в Аграрном университете, который провели сегодня. Встречу приурочили к Дню науки - по всей стране его отметят восьмого февраля. В дискуссии участвовали преподаватели и студенты торгово-технологического факультета. Говорили, в частности, о том, как представители современной науки описывают духовное начало и его источник. Одна из поднятых тем – «Влияние веры на мироощущение человека». Свое видение высказал практически каждый участник круглого стола.