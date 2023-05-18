В КБГАУ состоялась конференция для самозанятых

В Аграрном университете собрали не только студентов вуза, но и тех, кто желает стать самозанятыми. Приветствуя участников встречи, замминистра экономического развития Рустам Башоров подчеркнул: такой статус позволяет участвовать в госпрограммах поддержки бизнеса. На сегодня в республике зарегистрированы больше 60 тысяч самозанятых.
Повестку дня конференции формировали исходя из вопросов, с которыми чаще всего обращаются в Центр поддержки предпринимательства. Директор Гарантийного фонда Аскер Тхабисимов рассказал о возможностях получить кредиты и займы на льготных условиях.
Своим опытом здесь делились самозанятые, которые уже открыли свое дело. Форум провели в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство. Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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