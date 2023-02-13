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В КБГАУ провели встречу “Донбасс глазами очевидцев”

В КБГАУ провели встречу “Донбасс глазами очевидцев”

13.02.2023 | 16:23
“Донбасс глазами очевидцев”… Встречу под таким названием провели сегодня в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете. Это часть одноименного проекта, который организовали региональные Минмолодежи и управление Следкома по КБР. Такие диалоги, в первую очередь, должны помочь школьникам и студентам лучше понять причины событий, происходящих в зоне специальной военной операции. Так, уроженка Луганской области Диана Галищева поделилась своей историей. Вместе с родителями они переехали в Кабардино-Балкарию 8 лет назад. Девушка рассказала о том, что происходило на ее исторической родине: как переписывали историю в школьных учебниках и запрещали праздновать 9 мая. Исполнительный директор волонтёрского движения “Ни шагу назад” Темиржан Байсиев напомнил, что сейчас в социальные сети намеренно выкладываются фейки, порочащие нашу страну, и призвал собравшихся быть более бдительными, доверять только официальным источникам. Также он рассказал о том, как организовывают отправку гуманитарных грузов в зону СВО военнослужащим из нашей республики.   https://t.me/vestikbr
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