В КБГАУ провели конференцию «Страницы немеркнущей славы»





В Аграрном университете провели всероссийскую студенческую конференцию «Страницы немеркнущей славы». Посвятили ее Победе в Великой Отечественной. В режиме видеоконференции студенты выступили со своими работами. Каждый написал о войне, о своей семье и о защите Родины. Среди тем — «Вклад Кабардино-Балкарии в победу над фашистами», «Советские женщины» и даже «Музыка на фронте». Из российских вузов участвовали университеты из Ростова-на-Дону, Краснодара и Нальчика, а также Северо-Кавказский институт искусств. Работы участников включили в сборник «Страницы немеркнущей славы». Всего их представили порядка 300.