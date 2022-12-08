В КБГАУ проходит всероссийская конференция памяти заслуженного агронома России Мирона Ханиева

В Аграрном университете сейчас проходит всероссийская конференция, на которой обсуждают потенциал развития АПК страны. Посвятили форум памяти заслуженного агронома России Мирона Ханиева.
В конференции принимают участие представители республиканских министерств, ученые, аспиранты и студенты, а также те, кто в свое время близко общался с селекционером.
Мирон Ханиев опубликовал около 300 научных работ, в том числе 25 монографий и учебных пособий. Получил больше десятка патентов на изобретения. Создал собственную научную школу в области растениеводства. Многие годы входил в состав советов двух вузов – в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, которые присваивали степень доктора сельскохозяйственных наук.
Участники конференции сейчас дискутируют в пяти секциях, где обсуждают сельскохозяйственные, технические и экономические вопросы.
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