В КБГАУ проходит международная научная конференция ко Дню энергетика

Международная научная конференция, которую приурочили ко Дню энергетика, проходит в эти минуты в Аграрном университете на факультете механизации и энергообеспечения предприятий.
Такой научный форум организуют ежегодно. Участвуют в нем преподаватели сельскохозяйственных вузов и работники отрасли энергообеспечения. В этот раз темой обсуждения выбрали безопасность – энергетическую, экологическую, продовольственную, а также проблемы и инновации в данной сфере.
Специалисты из других городов и стран выступают с докладами по видеосвязи. Также в ходе конференции торжественно наградили студентов университета, победивших в различных научных конкурсах. Форум продолжит работать и завтра.
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