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В КБГАУ проходит международная научная конференция ко Дню энергетика

В КБГАУ проходит международная научная конференция ко Дню энергетика

22.12.2022 | 15:39
Международная научная конференция, которую приурочили ко Дню энергетика, проходит в эти минуты в Аграрном университете на факультете механизации и энергообеспечения предприятий. Такой научный форум организуют ежегодно. Участвуют в нем преподаватели сельскохозяйственных вузов и работники отрасли энергообеспечения. В этот раз темой обсуждения выбрали безопасность – энергетическую, экологическую, продовольственную, а также проблемы и инновации в данной сфере. Специалисты из других городов и стран выступают с докладами по видеосвязи. Также в ходе конференции торжественно наградили студентов университета, победивших в различных научных конкурсах. Форум продолжит работать и завтра.   https://t.me/vestikbr
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