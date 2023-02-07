В КБГАУ обсудили методы повышения эффективности АПК

Объединить агробизнес, науку и образование и на основе этого создавать комплексные научно-технологические проекты… Как решать такие задачи, обсуждали сегодня в Аграрном университете. Круглый стол провели в рамках Недели науки.
Пригласили представителей аграрной науки и производства, работников Минсельхоза и Минпросвещения. Обсуждали пути наиболее выгодного сотрудничества, которые позволят повысить эффективность всего АПК. Ректор Аграрного университета Аслан Апажев рассказал о партнерских исследовательских программах вуза.
Участники круглого стола обсудили также отдельные аспекты взаимодействия образовательной, научной и производственной сфер в республике.
https://t.me/vestikbr