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В Кашхатау завершается капитальный ремонт центральной райбольницы

В Кашхатау завершается капитальный ремонт центральной райбольницы

19.07.2022 | 15:41
Из четырех три этажа уже полностью реконструировали. Восстановительные работы начали в апреле прошлого года. С тех пор поменяли крышу, системы водоснабжения и отопления. Сейчас идет монтаж модульной котельной. Коридоры, лестницы и кабинеты обрели современный вид – их теперь не узнать, говорят медики. Из долгожданных новшеств – лифт, который уже работает. Людям с ограниченной подвижностью было непросто добираться в рентген-кабинет, который находился на самом верху… Осталось завершить начатое на первом этаже медучреждения, рассказали в администрации больницы. Завершить ремонтные работы в ЦРБ Черекского района должны в ноябре этого года. https://t.me/vestikbr
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