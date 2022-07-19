В Кашхатау завершается капитальный ремонт центральной райбольницы

Из четырех три этажа уже полностью реконструировали. Восстановительные работы начали в апреле прошлого года. С тех пор поменяли крышу, системы водоснабжения и отопления.
Сейчас идет монтаж модульной котельной. Коридоры, лестницы и кабинеты обрели современный вид – их теперь не узнать, говорят медики.
Из долгожданных новшеств – лифт, который уже работает. Людям с ограниченной подвижностью было непросто добираться в рентген-кабинет, который находился на самом верху…
Осталось завершить начатое на первом этаже медучреждения, рассказали в администрации больницы. Завершить ремонтные работы в ЦРБ Черекского района должны в ноябре этого года.
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