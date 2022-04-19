В Кашхатау устранили несанкционированные свалки

По обращению жителей по ул.Чеченова в г.п.Кашхатау ликвидированы места несанкционированного размещения строительных и бытовых отходов. Вся территория очищена и отсыпана песчанно-гравийной смесью, всего завезено более 40 машин гравия. Стоит отметить, что с начала текущего года от хозяйственного и бытового мусора очищено более 300 га территорий поселений, более 35 км пойм рек и водоохранных зон водных объектов. Очищено придорожной полосы автомобильных дорог более 120 км.,вывезено более 12 тонн бытового мусора. Администрация района выразила благодарность всем главам, руководителям организаций и учреждений, жителям поселений за активное участие в проведении мероприятий по санитарной очистке территорий поселений.