home
Главная
>
Новости
>
В Кашхатау устранили несанкционированные свалки

В Кашхатау устранили несанкционированные свалки

19.04.2022 | 10:34
По обращению жителей по ул.Чеченова в г.п.Кашхатау ликвидированы места несанкционированного размещения строительных и бытовых отходов. Вся территория очищена и отсыпана песчанно-гравийной смесью, всего завезено более 40 машин гравия. Стоит отметить, что с начала текущего года от хозяйственного и бытового мусора очищено более 300 га территорий поселений, более 35 км пойм рек и водоохранных зон водных объектов. Очищено придорожной полосы автомобильных дорог более 120 км.,вывезено более 12 тонн бытового мусора. Администрация района выразила благодарность всем главам, руководителям организаций и учреждений, жителям поселений за активное участие в проведении мероприятий по санитарной очистке территорий поселений.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных