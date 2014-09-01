В Кашхатау торжественно открыли мемориальную плиту в память о Хусее Ульбашеве





Сегодня в Кашхатау торжественно открыли мемориальную плиту в память о Хусее Ульбашеве. Разместили ее на фасаде дома, где жил ветеран Великой Отечественной. Когда началась война, он трудился на заводе, где изготавливали колеса для гужевых повозок. В неполные 18 – ушел на фронт. Под Сталинградом получил тяжелое ранение и был комиссован. В числе наград: орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу» и «За Победу над Германией». 12 лет Хусей Ульбашев прожил в Средней Азии. После возвращения на родину работал в родном Кашхату. Принимал активное участие в патриотических акциях республики. Отмечен Почетной грамотой Парламента КБР и удостоен звания «Почетный гражданин Черекского района». Минутой молчания присутствующие почтили память всех героев, погибших в годы Великой Отечественной. К мемориальной плите Хусея Ульбашева возложили цветы. Ветеран ушел из жизни в 2019-м. Ему было 96 лет.