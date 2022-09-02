В Кашхатау состоялись соревнования Черекского района по плаванию. Участвовали в них дети – новички в этой дисциплине. Они учатся здесь же, в секции физкультурно-оздоровительного комплекса, и это их первый официальный заплыв на 50 метров.
Проходил он динамично. Кто-то был готов сдаться на середине пути, но собрался с силами и преодолел всю дистанцию.
Ребят пришли поддержать родители. После соревнований участникам вручили награды и памятные призы. На медалях написано: “Я умею плавать!”…
Добавим, что состязания в Кашхатау посвятили столетию Кабардино-Балкарии.
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