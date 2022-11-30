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В Кашхатау прошло выездное заседание комитета парламента по ЖКХ и ТЭК

В Кашхатау прошло выездное заседание комитета парламента по ЖКХ и ТЭК

30.11.2022 | 16:27
Депутаты парламента отправились в Черекский район, чтобы обсудить перспективы развития электроэнергетики в республике. В Кабардино-Балкарии сейчас работают восемь гидроэлектростанций. Они находятся в Баксанском и Черекском районах. На Кашхатау ГЭС законодатели осмотрели машинный зал и побеседовали с сотрудниками. На предприятии рассказали, что работа идет по плану. После посещения станции представители парламентского комитета по строительству, ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу отправились в администрацию Кашхатау, чтобы обсудить главную тему. Руководитель комитета Руслан Токов напомнил, что в республике действует государственная программа по энергоэффективности и развитию энергетики. Замруководителя Минпромэнерготорга Ахмат Кулиев обозначил общие черты развития отрасли. Директор регионального филиала компании “РусГидро” Игорь Кладько рассказал, как идет создание новой ГЭС - четвертой ступени Нижне-Черекского каскада. Уже выполнены подготовительные работы. Завершить строительство наметили в конце 24 года. Руководитель филиала сообщил, что гидроэлектростанции республики на должном уровне подготовлены к зиме, и обозначил перспективы завершения нынешнего года. Участники заседания обсудили вопросы развития энергетики, которые сейчас вызывают повышенное внимание специалистов отрасли. После для жителей Черекского района организовали прием граждан.   https://t.me/vestikbr  
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