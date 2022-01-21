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В Кашхатау после капитального ремонта вновь заработал детский сад

В Кашхатау после капитального ремонта вновь заработал детский сад

21.01.2022 | 16:03
Детский сад «Нюр» восстановили по программе комплексного развития сельских территорий. К работам приступили в прошлом мае. Специалисты избавились от проблем с отоплением, электроснабжением и канализацией, провели внутренние и внешние отделочные работы, благоустроили территорию. Пока шел ремонт, воспитанники обучались в других дошкольных учреждениях – в Кашхатау, а также в Бабугенте. Теперь в детском саду «Нюр» для них вновь работают пищеблок и медицинский кабинет. В распоряжении малышей – спальные комнаты, музыкальный и спортивный залы.
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