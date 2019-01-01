В Карасу продолжается строительство нового Дома культуры — 2019.10.29





Прежний был возведен в шестидесятых годах прошлого столетия. То здание давно нуждалось в капитальном ремонте. В условиях, непригодных для занятий, наставники продолжали работать с подопечными. Несколько лет назад обветшавшее строение признали аварийным и решили снести. Для уроков пения и хореографии ребятам предоставили во временное пользование помещения в администрации села. Там они и продолжают обучаться, пока строят новый ДК. Работы ведут в рамках реализации госпрограммы «Культура Кабардино-Балкарии».

Зал рассчитан на 200 зрительских мест. На создание сельского досугового центра направят больше двенадцати миллионов рублей из местного, республиканского и федерального бюджетов. В администрации Карасу надеются, что после сдачи ДК в эксплуатацию не только наладится культурная жизнь в селе. Отчасти удастся решить и вопрос трудоустройства местных жителей.