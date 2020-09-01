В Карагаче разводят экзотическую рыбу





Фермер Муаед Мисроков получил грант — около двух миллионов рублей, пройдя все необходимые процедуры и выдержав требования конкурса «Агростартап». В конце прошлого года приобрел рыбопосадочный материал и оборудование под бассейны. Теперь в Карагаче выращивают уникальную для наших мест рыбу — африканского клариевого сома. Содержится рыба в резервуарах с использованием системы замкнутого водоснабжения — для создания оптимальных условий. Мальки, которых запустили в бассейны в прошлом году, уже достигли веса в один-полтора килограмма, поясняет фермер. Кроме рыбоводства, предприниматель сейчас реализует проект по созданию сети кооперативов. Мисроков первый в республике, кто занялся массовым разведением африканского сома. Рыба неприхотлива, всеядна, быстро адаптируется к различным условиям содержания и имеет уникальную устойчивость к дефициту кислорода.

Сейчас Мисроков планирует расширять производство. Уже построены помещения под цеха для переработки рыбы, закуплено оборудование для изготовления кормов. Всё это стало возможным только благодаря господдержке.