В Карагаче открылась «Точка роста»

Это центр «Точка роста» во второй школе села Карагач. Здесь на дополнительных занятиях ученики осваивают сразу несколько предметов – физику, биологию, химию. Сейчас в республике действуют временные изменения в графике школьников. Ввели их из-за новой волны коронавируса. А потому на занятия ходят лишь ученики выпускных классов. Обычно же в «Точке роста» занимаются подростки с седьмого по 11-й. Перед открытием помещения отремонтировали. Теперь в распоряжении центра – три обновленных кабинета с современным оборудованием. В Карагаче – это первая и единственная «Точка роста».