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В Карагаче открылась «Точка роста»

В Карагаче открылась «Точка роста»

08.02.2022 | 15:59
Это центр «Точка роста» во второй школе села Карагач. Здесь на дополнительных занятиях ученики осваивают сразу несколько предметов – физику, биологию, химию. Сейчас в республике действуют временные изменения в графике школьников. Ввели их из-за новой волны коронавируса. А потому на занятия ходят лишь ученики выпускных классов. Обычно же в «Точке роста» занимаются подростки с седьмого по 11-й. Перед открытием помещения отремонтировали. Теперь в распоряжении центра – три обновленных кабинета с современным оборудованием. В Карагаче –  это первая и единственная «Точка роста».
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