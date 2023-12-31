В канун Нового года в Нальчике после капремонта открыли улицу Шогенова

В канун Нового года в республике открыли еще один объект – улицу Шогенова в Нальчике. В церемонии участвовал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Трассу длиной больше двух км реконструировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ее расшили до 4-х полос, уложили новый асфальтобетон, провода спрятали под землю, обустроили тротуарные дорожки и новое освещение. Здесь же появились парковочные места и зеленые зоны.
Улица Шогенова в Нальчике имеет особую важность. Здесь сконцентрированы основные подразделения педиатрической службы, а также кардиологический диспансер. Ежедневно сюда приезжают сотни жителей на обследования и лечение, в том числе из других регионов.
Кроме отремонтированной дороги жители микрорайона получили еще один подарок – новый сквер, в котором проходила церемония. Его благоустроили силами Нальчикского молочного комбината. Всем, кто участвовал в реконструкции трассы и создании парка, вручили правительственные и ведомственные награды.
