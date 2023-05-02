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В канун Дня Победы россияне смогут принять участие в акции «Стена памяти»

В канун Дня Победы россияне смогут принять участие в акции «Стена памяти»

02.05.2023 | 15:41
Предполагается установить стенды, куда любой желающий сможет прикрепить портрет героя с указанием его фамилии, имени и отчества, а также звания и годов жизни. По замыслу организаторов стенды появятся в школах, ДК, дворцах спорта, библиотеках, музеях, университетах и на предприятиях. Точки размещения можно будет найти на сайте волонтерыпобеды.РФ. После 9 Мая все собранные материалы и фотографии передадут в архивы и музеи, в том числе во всероссийский исторический депозитарий «Лица Победы». Также портреты могут быть использованы для создания постоянно действующих арт-объектов, посвященных Великой Отечественной.   https://t.me/vestikbr
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