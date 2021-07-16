В канале Баксанской ГЭС утонул мужчина





Сегодня утром в районе села Заюково спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины. Накануне вечером местные жители сообщили, что в канал Баксанской ГЭС предположительно упал человек. Прямо с утра сотрудники Эльбрусского поисково-спасательного отряда обследовали три километра тоннеля. По словам Мухаммата Гулиева, начальника подразделения «Нальчик» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ, накануне ночью канал на ГЭС перекрыли, чтобы осушить его для проведения поисковых работ. Тоннели по этому каналу достигают трех километров. Осушение начали в 12 часов ночи и в 6 утра начались работы. Тело было обнаружено у заградительной сетки при входе в турбины. Погибшего опознали. Это житель Заюково 89-го года рождения. Спасатели передали тело сотрудникам полиции.