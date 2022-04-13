В Камлюково ремонтируют Дом культуры

В рамках реализации нацпроекта «Культура» в с. Камлюково начат капитальный ремонт здания Дома культуры. В настоящее время заменены несущие деревянные конструкции кровли, ведётся монтаж подкровельной плёнки. Начаты демонтажные работы внутри здания. В результате ремонтных работ будут обновлены отделка наружных и внутренних стен, полы и потолки в кабинетах, фойе, костюмерной, библиотеке, зрительном зале, сантехнической комнате и других подсобных помещениях, отремонтирована кровля с заменой покрытия, заменены заполнения оконных и дверных проёмов, будет отремонтирована отопительная система, заменены электропроводка и электрооборудование. Для беспрепятственного доступа в здание людей с ограниченными возможностями здоровья планируется установить пандус. Прилегающая территория будет благоустроена.