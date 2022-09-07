В Камлюково открыли обновленный ДК

Жители Камлюково к столетию республики получили настоящий подарок – обновленный после капитального ремонта ДК. Символическую красную ленту перерезали депутат Госдумы Заур Геккиев, министр культуры Мухадин Кумахов и глава администрации Зольского района Руслан Гятов.
Центр досуга построили в 67-м. С тех пор здание капитально не ремонтировали. Теперь укрепили фундамент, заменили ветхие коммуникации и кровлю, выполнили внутреннюю и внешнюю отделку. Руководитель муниципалитета отметил: благодаря национальным проектам многое в районе удалось изменить к лучшему.
Почетные гости поздравили селян с открытием Дома культуры, а также с вековым юбилеем Кабардино-Балкарии. Депутат Госдумы Заур Геккиев подчеркнул: сегодня преображается вся республика.
Почетные гости осмотрели помещения, в которых больше 200 школьников смогут заниматься в различных кружках и секциях, поблагодарили за труд строителей. И сегодня же для жителей и гостей Камлюково в обновленном ДК состоялся первый концерт.
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