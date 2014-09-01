В кадетской школе в Бабугенте открыли памятную плиту в честь генерал-майора Хакима Деппуева





В кадетской школе-интернате в Бабугенте открыли памятную плиту в честь генерал-майора бронетанковых войск Хакима Деппуева. Имя прославленного военачальника учебному заведению присвоено этой весной. Церемония в школе стала настоящим уроком патриотизма. Хаким Деппуев – уроженец Черекского района. Был активным участником Великой Отечественной, после войны командовал различными воинскими формированиями, награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны, медалями. С памятному камню возложили цветы и провели минуту молчания. На церемонии выступили представители органов власти, правоохранители, местные жители. Сами кадеты трижды обещали, что будут прославлять своими поступками имя генерала Деппуева.