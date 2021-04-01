В Кабардинском театре прошел вечер памяти Фени Машуковой





Накануне в Кабардинском театре говорили о прославленном мастере сцены: здесь состоялся вечер памяти народной артистки республики Фени Машуковой. Она ушла из жизни год назад после продолжительной болезни. Феня Машукова родилась в Куба-Табе. В 75-м окончила Щукинское училище и больше 45-ти лет проработала в Кабардинском театре. Воплощала разноплановые образы. Особо полюбились зрителям яркие роли в комедиях. «Жамуга в Африке», «Шутки шутками», «С добрым смехом» — участие в этих постановках сделало ее поистине народной артисткой. На вечере памяти коллеги по сцене рассказывали, как работали над разными постановками. Актриса была награждена орденом «Знак Почета». Передавала мастерство в Северо-Кавказском институте искусств. Ее творческий путь – яркий пример безграничной преданности профессии, говорят коллеги. Феня Машукова ушла из жизни в возрасте 72-х лет.