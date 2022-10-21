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В Кабардинском госдрамтеатре состоится премьера спектакля “Ревизор” по пьесе Николая Гоголя

В Кабардинском госдрамтеатре состоится премьера спектакля “Ревизор” по пьесе Николая Гоголя

21.10.2022 | 16:23
Эта история знакома каждому со школы: в провинциальный город приезжает мелкий чиновник из Петербурга, которого принимают за особо важную персону. Спектакль выпускают на кабардинском и в далекой от классики манере: минимум декораций, динамичная музыка и яркий акцент на комедийности. Таков замысел режиссера-постановщика Родиона Вьюшкина. В свое время он преподавал у молодых артистов Кабардинского театра в Щукинском институте в Москве. Для Родиона Вьюшкина воплощать в жизнь классику в острой манере не впервой. Вот уже 13 лет он служит в столичном Театре сатиры – том самом, где 40 лет назад в гоголевской комедии блистали Анатолий Папанов и Андрей Миронов. На сей раз роль городничего исполнит заслуженный артист Кабардино-Балкарии Каншоуби Хашев. В образе молодого авантюриста Хлестакова – Имран Бляшев. Каким предстанет “Ревизор” на сцене Кабардинского театра, поклонники сценического искусства узнают уже сегодня вечером.   https://t.me/vestikbr
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